ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из роста темпов распространения Covid-19

Пандемия Covid-19 усиливается по всему миру, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, за последние полтора месяца число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч. Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса (США), на момент публикации данного материала в мире насчитывалось более 16 млн 264 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и без малого 649 тыс. смертей.

Руководитель ВОЗ объявил, что возглавляемая им организация созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы провести детальную оценку ситуации с распространением коронавирусной инфекции. «В соответствии с международными регулирующими правилами я созову на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и чтобы получить надлежащие рекомендации», – приводит слова гендиректора ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус также констатировал, что пандемия коронавирусной инфекции является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкивалась ВОЗ с момента ее создания.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 27.07.20

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