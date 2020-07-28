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Вторник, 28 июля 2020, 12:09 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В России резко выросла смертность от коронавируса

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 5 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 выявлен у 823 515 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Новых больных не зарегистрировано на Чукотке. В Калмыкии прибавка составила 0,1%, в Московской и Липецкой областях – по 0,2%. Из числа заболевших у 1 620 (30,0%) не наблюдалось симптомов заражения.

Лидирует по числу выявленных больных Москва – 674 человека. Вторую строку антирейтинга удерживает Свердловская область (+209). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+187), Санкт-Петербург (+168) и Мурманская область (+164)

Ситуация с коронавирусом на 28.07

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 150 пациентов. Это один из самых высоких показателей за последние несколько дней. Накануне инфекция унесла жизни 85 человек, днем ранее – 77. За весь период зарегистрировано 13 504 летальных исхода.

8 888 человек покинули больницы. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 612 217.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 27,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 185 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261 722 человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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