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Вторник, 28 июля 2020, 12:10 мск

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Ученые сравнили три вида масок для защиты от Covid-19

Ученые из Австралии задались вопросом, какие маски лучше защищают от коронавируса нового типа. Для этого они сравнили три типа масок, чтобы определить их эффективность, сообщает ScienceDaily.

Исследователи изучили свойства самодельных однослойной и двухслойной тканевых масок, а также трехслойной хирургической маски. В ходе экспериментов они пришли к выводу, что даже однослойная маска снижает риск распространения Covid-19, если ее носит носитель. Эксперты посоветовали отдавать предпочтение двухслойным маскам, так как они эффективнее.

Самой эффективной показала себя трехслойная хирургическая маска. Отмечается, что на фильтрующие функции маски влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки или замены, в случае с одноразовой.

Канберра, Иван Гридин

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Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,