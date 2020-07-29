В России за сутки выявили 5 475 больных коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 выявлен у 828 900 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Новых больных не зарегистрировано на Чукотке. В Карачаево-Черкесии, Московской области и Забайкалье прибавка составила 0,2%. В Москве, Кабардино-Балкарии, Калужской и Липецкой областях – 0,3%. Из числа заболевших у 1 465 (26,8%) не наблюдалось симптомов заражения.

Лидирует по числу выявленных больных Москва – 671 человек. Вторую строку антирейтинга удерживает Свердловская область (+223). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+173), Санкт-Петербург (+165) и Иркутская область (+159).

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 169 пациентов. В Санкт-Петербурге Covid-19 стал причиной смерти 23 заболевших, в Москве – 13, в Пермском крае – 9, в Свердловской области – 8. За весь период зарегистрировано 13 673 летальных исхода.

8 116 человек покинули больницы за прошедшие сутки. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 620 333. В России не осталось регионов, которые бы находились на «нулевом» этапе снятия карантинных ограничений. Большинство субъектов перешли на первый и второй этапы.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 27,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 242 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 260,6 тысячи человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.07.20

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