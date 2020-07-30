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Четверг, 30 июля 2020, 08:46 мск

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В Роспотребнадзоре рассказали о выживаемости коронавируса в воде

До 90% частиц коронавируса нового типа погибают в воде при комнатной температуре в течение 24 часов, 99,9% – за 72 часа. Это выяснили сотрудники научного центра «Вектор», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследователи установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но способен сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. При кипячении воды вирус полностью погибает, а в хлорированной теряет жизнеспособность, отметили в ведомстве.

Как напоминает РИА «Новости», ранее американские ученые установили, что в ультрафиолетовых лучах от ламп коронавирус погибает за 25 секунд. В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось более 16,5 млн человек.

Москва, Иван Гридин

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