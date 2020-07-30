В Роспотребнадзоре рассказали о выживаемости коронавируса в воде

До 90% частиц коронавируса нового типа погибают в воде при комнатной температуре в течение 24 часов, 99,9% – за 72 часа. Это выяснили сотрудники научного центра «Вектор», рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследователи установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но способен сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. При кипячении воды вирус полностью погибает, а в хлорированной теряет жизнеспособность, отметили в ведомстве.

Как напоминает РИА «Новости», ранее американские ученые установили, что в ультрафиолетовых лучах от ламп коронавирус погибает за 25 секунд. В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось более 16,5 млн человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.20

В Севастополе продлили режим повышенной готовности. / В Севастополе от COVID-19 скончались сразу два человека. / Забыли про ответственность: ВОЗ обвинила европейскую молодежь в новых вспышках COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»