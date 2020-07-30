Ученые опасаются второй волны Covid-19 из-за приезда иногородних студентов

Ученые спрогнозировали вторую волну Covid-19 в начале учебного года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского политехнического университета (СпбГУ).

Эксперты высказали обеспокоенность тем, что иногородние студенты могут завести в Москву и Санкт-Петербург коронавирус, что обернется ростом числа заболевших. Об этом рассказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

«Необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», – считает Боровков. Он также отметил, что вторая волна, которую могут спровоцировать студенты, вероятно, будет слабее первой.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 30.07.20

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