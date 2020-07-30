Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 5 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Третий день подряд число заболевших увеличивается, днем ранее прибавилось 5 475 больных Covid-19, 28 июля было выявлено 5 395 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Новых больных не зарегистрировано на Чукотке. В Карачаево-Черкесии и Московской области прибавка составила 0,2%. В Москве, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Севастополе, Северной Осетии, Калужской и Липецкой областях – 0,3%. Всего с начала вспышки Covid-19 выявлен у 834 499 человек.

Лидирует по числу выявленных больных по-прежнему Москва – 678 человек. Вторую строку антирейтинга удерживает Свердловская область (+215). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+172), Санкт-Петербург (+162) и Нижегородская область (+158). Из числа заболевших у 1 361 (24,7%) не наблюдалось симптомов заражения.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 129 пациентов. В Санкт-Петербурге Covid-19 стал причиной смерти 22 заболевших, в Свердловской области – 13, в Москве – 12. За весь период зарегистрировано 13 802 летальных исхода.

9 322 человека покинули больницы за прошедшие сутки. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 629 655.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 27,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 288 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261,6 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 17 млн человек. Инфекция стала причиной смерти 667 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. Наибольшее число инфицированных выявили в США (4,4 млн), Бразилии (2,5 млн) и Индии (1,5 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.07.20

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