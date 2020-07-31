В России за сутки выявили менее 5,5 тысячи случаев коронавируса

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 5 482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 выявлен у 839 981 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Новых больных не зарегистрировано на Чукотке. В Карачаево-Черкесии и Московской области прибавка составила 0,2%. В Москве, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Севастополе, Северной Осетии, Калужской и Липецкой областях – 0,3%.

Лидирует по числу выявленных больных по-прежнему Москва – 695 человек. Вторую строку антирейтинга удерживает Свердловская область (+210). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+171), Санкт-Петербург (+159) и Московская область (+150). Из числа заболевших у 1 396 (25,5%) не наблюдалось симптомов инфекции.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений скончался 161 пациент. В Санкт-Петербурге Covid-19 стал причиной смерти 20 заболевших, в Пермском крае – 16, в Москве – 14, в Архангельской области – 13. За весь период зарегистрировано 13 963 летальных исхода.

8 755 человек покинули больницы за прошедшие сутки. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 638 410.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 28,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 303 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 257,8 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 17,3 млн человек. Инфекция стала причиной смерти 673 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. Наибольшее число инфицированных выявили в США (4,49 млн), Бразилии (2,61 млн) и Индии (1,63 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.20

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