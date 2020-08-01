Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявили 5 462 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 лабораторно подтвержден у 845 443 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,7%. Новых больных не зарегистрировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе. В Карачаево-Черкесии и Московской области прибавка составила 0,2%. В Москве, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Северной Осетии и Тульской области – 0,3%.

Лидирует по числу выявленных больных по-прежнему Москва – 690 человек. На втором месте по заболеваемости Свердловская область (+202). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+170), Санкт-Петербург (+161) и Нижегородская область (+159). Из числа заболевших у 1 356 (24,8%) не наблюдалось симптомов болезни.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 95 пациентов. В Москве скончались 13 человек, в Санкт-Петербурге – 9, в Свердловской области – 6. За весь период Covid-19 стал причиной смерти 14 058 человек.

Из больниц за сутки выписали 8 114 человек. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 646 524.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 28,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 316 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 254,3 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 17,6 млн человек. Инфекция стала причиной смерти 679 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. Наибольшее число инфицированных выявили в США (4,56 млн), Бразилии (2,66 млн) и Индии (1,69 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.08.20

В Свердловской области от коронавируса умерли еще шесть человек. / В Крыму отмечен новый скачок выявляемости коронавируса. / Число зараженных COVID-19 на Южном Урале приблизилось к 12 тысячам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»