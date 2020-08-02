Число заразившихся коронавирусом в России превысило 850 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 лабораторно подтвержден у 850 870 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,6%. В Московской области, Северной Осетии и ЕАО прибавка составила 0,2%. В Москве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском крае, Липецкой и Тульской областях – 0,3%.

Лидирует по числу выявленных больных по-прежнему Москва – 664 человека. На втором месте по заболеваемости Свердловская область (+199). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+168), Санкт-Петербург (+163) и Московская область (+157). У 1565 (28,8%) не наблюдалось симптомов инфекции.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 70 пациентов. В Москве скончались 12 человек, в Новосибирской области – 6, в Свердловской области – 5. Помимо этого, летальные исходы зафиксированы в 26 регионах. За весь период Covid-19 стал причиной смерти 14 128 человек.

Из больниц за сутки выписали 3 649 человек. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 650 173.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 28,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 315 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 252,8 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 17,8 млн человек. Инфекция стала причиной смерти 685 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. Наибольшее число инфицированных выявили в США (4,62 млн), Бразилии (2,7 млн) и Индии (1,75 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.20

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