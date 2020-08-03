Пандемию коронавируса назвали «репетицией биологической войны»

Ситуация с коронавирусом, сложившаяся в России и во всем мире, стала проверкой на прочность системы здравоохранения. Об этом заявил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью Forbes.

Подобные кризисы становятся ясной ценностью медицинских кадров. «Хотя всем стало ясно, что мир не был готов не только к пандемии, но и к эпидемии: ни в одной стране мира не хватало масок и защитных костюмов в пик эпидемии, – отметил Рошаль. – И медикам, как во время второй мировой войны, приходилось бросаться на амбразуру и спасать людей без экипировки, без средств защиты».

Доктор подчеркнул, что вирус не знает границ и не переносится самостоятельно от города к городу, инфекцию разносят люди. В России известны два случая завоза коронавируса из-за врачей, не воздержавшихся от поездки за границу.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», – сказал Рошаль.

В СССР, по мнению доктора, система биозащиты была выстроена на высшем уровне. По этой же модели строилось и здравоохранение КНР. «А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», – предположил Рошаль.

По последним данным, в России за время пандемии выявили около 850 тысяч случаев заболевания Covid-19, 14 128 человек умерли, более 650 тысяч выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.20

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