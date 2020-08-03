За сутки в России коронавирусом заболели 5 394 человека

За прошедшие сутки в России выявили 5 394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего с начала вспышки Covid-19 лабораторно подтвержден у 856 264 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Суточный прирост в среднем по стране составил 0,6%. На Чукотке и в Ненецком автономном округе новых инфицированных не выявлено. В Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и ЕАО прибавка составила 0,2%. В Москве, Московской области, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Смоленской, Липецкой и Кировской областях – по 0,3%.

Наибольше число заболевших за сутки выявили в Москве – 693 человека. На втором месте по заболеваемости Свердловская область (+196). Замыкают пятерку лидеров ХМАО (+172), Московская область и Санкт-Петербург (по 160). У 1 413 (26,2%) инфицированных не наблюдалось симптомов инфекции.

За день от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 79 пациентов. В Москве скончались 13 человек, в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Новосибирской области – по 6. Помимо этого, летальные исходы зафиксированы в 25 российских регионах. За весь период Covid-19 стал причиной смерти 14 207 человек.

Из больниц за сутки выписали 3 420 человек. Общее число полностью излечившихся от коронавирусной инфекции достигло 653 593.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 29 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 236 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 252,4 тысячи человек.

В мире Covid-19 заболели более 18 млн человек. Инфекция стала причиной смерти 689 тысяч, сообщает Университет Джона Хопкинса. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. Наибольшее число инфицированных выявили в США (4,66 млн), Бразилии (2,73 млн) и Индии (1,8 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

Главный пульмонолог рассказал, стоит ли переболевшим Covid-19 сдавать плазму. / От коронавируса в Свердловской области умерли 285 человек. / Глава косовского «правительства» заразился коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»