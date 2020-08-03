Из-за массового проведения КТ есть риски возникновения болезней, связанных с радиацией

Роспотребнадзор заявил об опасности массового проведения компьютерной томографии (КТ) легких больных коронавирусом. В ведомстве считают, что это может стать причиной роста числа заболеваний, вызванных радиацией.

По данным Роспотребнадзора, коллективная доза облучения населения в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с марта по июнь выросла в полтора раза.

«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний»,– говорится в сообщении ведомства.

Данные о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских учреждениях начал собирать Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева. Специалисты хотят изучить последствия массового проведения компьютерной томографии для здоровья населения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

За сутки в России коронавирусом заболели 5 394 человека. / Главный пульмонолог рассказал, стоит ли переболевшим Covid-19 сдавать плазму. / От коронавируса в Свердловской области умерли 285 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»