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Вторник, 4 августа 2020, 01:22 мск

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Из-за массового проведения КТ есть риски возникновения болезней, связанных с радиацией

Фото: Pixabay

Роспотребнадзор заявил об опасности массового проведения компьютерной томографии (КТ) легких больных коронавирусом. В ведомстве считают, что это может стать причиной роста числа заболеваний, вызванных радиацией.

По данным Роспотребнадзора, коллективная доза облучения населения в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с марта по июнь выросла в полтора раза.

«Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний»,– говорится в сообщении ведомства.

Данные о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских учреждениях начал собирать Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева. Специалисты хотят изучить последствия массового проведения компьютерной томографии для здоровья населения.

Москва, Зоя Осколкова

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