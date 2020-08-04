Заболеваемость коронавирусом в России снижается

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 1 546 (30,0%) не проявлялось симптомов заболевания. Всего же с начала вспышки в РФ было выявлено 861 423 случая инфицирования.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса, суточный прирост в среднем по стране составил 0,6%. За день в Псковской области и на Чукотке не было выявлено ни одного больного коронавирусом. Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия (по 0,2%).

В Москве за день было обнаружено наибольшее число заболевших – 691. На втором месте – Свердловская область (+182), на третьем месте – ХМАО-Югра (+177). За ними следует Московская область (+161), а замыкает пятерку Санкт-Петербург. За сутки в Северной столице подтверждено 158 новых случаев заражения Covid-19.

С момента начала вспышки в России выписали 661 471 пациента, переболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 878 человек. Большинство регионов перешли на второй и третий этапы выхода из самоизоляции.

От коронавируса и вызванных им осложнений в России за период пандемии умерли 14 351 человек, в том числе 144 за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус, 171 тысяча – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 18,2 млн человек, из них скончались 693 тысячи. На первом месте по числу инфицированных находятся США, где Covid-19 выявили у 4,7 млн человек. Затем идут Бразилия и Индия – 2,75 млн и 1,85 млн соответственно. 10,9 млн пациентов излечились.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.20

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