ВОЗ продолжает всех пугать: «Есть опасения, что вакцины от коронавируса не будет»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на данный момент лекарства, убивающего коронавирус, не существует, и не исключено, что такого препарата не будет вообще.

«На данный момент «серебряной пули» нет и, возможно, никогда не будет. Есть опасения, что у нас может не быть работающей вакцины, или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше. Но пока мы не завершим клинические испытания, мы не узнаем этого», – цитирует его слова агентство Reuters.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас сразу несколько вариантов вакцин проходит предпоследнюю фазу клинических испытаний, в ходе которой препарат тестируется на больших группах людей, но пока говорить об успехе рано.

Наравне в этим ВОЗ призывает власти всех стран не отменять меры безопасности, сохранять масочный режим и социальную дистанцию. По словам Гебрейесуса, ношение масок должно стать символом солидарности в борьбе с вирусом.

Как сообщал «Новый День», накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение 10 дней, и станет первой в мире.

Женева, Мария Вяткина

Женева. Другие новости 04.08.20

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