Число больных коронавирусом в России выросло на 5,2 тысячи человек

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 1 342 (25,8%) не проявлялось симптомов заболевания. Всего же с начала вспышки в РФ было выявлено 866 627 случаев инфицирования.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса, суточный прирост в среднем по стране составил 0,6%. За день на Чукотке и в Севастополе не было выявлено ни одного больного коронавирусом. Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Псковская область (0,1%), Карачаево-Черкесия и Северная Осетия (по 0,2%).

В Москве за день было обнаружено 687 заболевших. На втором месте – Свердловская область (+181), на третьем месте – ХМАО-Югра (+169). За ними следует Московская область (+162), а замыкает пятерку Санкт-Петербург. За сутки в Северной столице подтверждено 156 новых случаев заражения Covid-19.

С момента начала вспышки в России выписали 669 026 пациентов, переболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 555 человек. Большинство регионов перешли на второй и третий этапы выхода из самоизоляции.

От коронавируса и вызванных им осложнений в России за период пандемии умерли 14 490 человек, в том числе 139 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 246,6 тысячи человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 18,5 млн человек, из них скончались более 700 тысяч. На первом месте по числу инфицированных находятся США, где Covid-19 выявили у 4,77 млн человек. Затем идут Бразилия и Индия – 2,8 млн и 1,9 млн соответственно. Россия в этом списке занимает четвертую строчку.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.20

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