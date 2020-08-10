В России скончались 15 тысяч пациентов с коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано 5118 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

У 26,5% вновь инфицированных не наблюдалось никаких симптомов заболевания. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 892 654. Темп прироста заболеваемости по-прежнему составляет 0,6%.

За последние сутки ни одного случая заражения не зафиксировано в Ненецком автономном округе и на Чукотке, а наименьший суточный прирост отмечен в Северной Осетии (0,1%), а также в Московской области, Чечне и Кабардино-Балкарии (по 0,2%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+694). Далее идут Свердловская область (+179), Санкт-Петербург (+157), Московская область (+153). На пятом месте по числу вновь заболевших оказалась Ростовская область (+149).

За последние сутки в стране от коронавируса скончались 70 человек, общее число летальных исходов достигло 15 001. Выздоровели 3259 пациентов, за весь период пандемии – 696 681.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране проведено более 30,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 246 тыс. – за минувший день. Под медицинским наблюдением остаются 240 тыс. человек.

Всего в мире коронавирусом заразилось свыше 19,86 млн человек, скончались более 731 тыс. заболевших, выздоровели свыше 12,1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу инфицированных – США (5 млн), затем идут Бразилия (3 млн) и Индия (2,2 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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