В России впервые за три месяца выявили менее 5 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4 945 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Такой низкий показатель заболеваемости наблюдается впервые с 23 апреля, тогда за день было выявлено 4 774 инфицированных. Общее число заболевших в стране достигло 897 599.

У 1403 (28,4%) вновь инфицированных не наблюдалось никаких симптомов инфекции. Темп прироста заболеваемости по-прежнему составляет 0,6%. За последние сутки ни одного случая заражения не зафиксировано на Чукотке, а наименьший суточный прирост отмечен в Северной Осетии (0,1%), а также в Московской области, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Смоленской области (по 0,2%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+694). Далее идут Свердловская область (+168), Санкт-Петербург (+157), Московская область (+154). На пятом месте по числу вновь заболевших оказалась Ростовская область (+126).

За последние сутки в стране от коронавируса скончались 130 человек, общее число летальных исходов достигло 15 131. Выздоровели 6 494 пациента, за весь период пандемии – 703 175.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране проведено более 31 млн тестов на коронавирус, в том числе 177 тыс. – за минувший день. Под медицинским наблюдением остаются 239 495 человек.

Всего в мире коронавирусом заразилось свыше 20 млн человек, скончались более 736 тысяч заболевших, выздоровели свыше 12,3 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу инфицированных – США (5,09 млн), затем идут Бразилия (3,05 млн) и Индия (2,26 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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