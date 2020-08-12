В России суточный прирост больных коронавирусом вновь превысил 5 тысяч человек

В России вновь выросла заболеваемость коронавирусом. Накануне было выявлено 4 945 новых случаев коронавирусной инфекции, сегодня оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19 сообщил о 5 102 заболевших. Общее число инфицированных в стране достигло 902 701.

У 1 404 (27,5%) заболевших не наблюдалось никаких симптомов инфекции. Темп прироста заболеваемости по-прежнему составляет 0,6%. За последние сутки ни одного случая заражения не зафиксировано на Чукотке, а наименьший суточный прирост отмечен в Смоленской области (0,1%), а также в Московской области, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (по 0,2%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+689). Далее идут Свердловская область (+167), Санкт-Петербург (+161), Московская область (+152). На пятом месте по числу вновь заболевших оказалась Ростовская область (+127).

За последние сутки в стране от коронавируса скончались 129 человек, общее число летальных исходов достигло 15 260. Выздоровели 7 123 пациента, за весь период пандемии – 710 298.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране проведено более 31,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 244 тыс. – за минувший день. Под медицинским наблюдением остаются 234 547 человек.

Всего в мире коронавирусом заразилось свыше 20,2 млн человек, скончались более 741 тысячи заболевших, выздоровели свыше 12,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу инфицированных – США (5,14 млн), затем идут Бразилия (3,05 млн) и Индия (2,32 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.08.20

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