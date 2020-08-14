Российские ученые раскритиковали лечение Covid-19 радиацией

Российские ученые высказали сомнения относительно безопасности применения радиации при лечении Covid-19. Как отмечают «Известия», о возможности лечения коронавирусной инфекции при помощи лучевой терапии ранее заявили ученые из США и Канады.

Низкие дозы рентгеновских лучей способны помочь при лечении пневмонии – частого осложнения коронавирусной инфекции, считают специалисты из канадского Онкологического центра Джека Ади, исследование которых было опубликовано в журнале Европейского общества лучевой терапии и онкологии еще весной.

Исследователи из Института рака Университета Эмори (США) опробовали описанный метод на десяти пациентах с коронавирусом и пневмонией. В итоге пациенты, прошедшие курс лучевой терапии, выздоровели в четыре раза быстрее других больных. Побочных эффектов авторы исследования не выявили.

«О том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно», – рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, добавив, что при использовании данного метода сопутствующий ущерб может оказаться значительно выше пользы от самого лечения.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Ирина Лебеденко в свою очередь сообщила, что обоснованных фактов и систематических наблюдений по поводу лечения коронавирусной инфекции малыми дозами радиации нет. Ирина Лебеденко напомнила, что даже малые дозы радиации провоцируют возникновение онкологических заболеваний, а также призвала уделить внимание изучению других методов лечения.

По мнению завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, лечить людей от вирусных инфекций радиоактивным облучением нельзя, так как в первую очередь «от такого облучения поражаются организмы с большим геномом, а в последнюю – с самым маленьким».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.20

Глава Минздрава высказался о влиянии вакцины от Covid-19 на репродуктивную систему. И анонсировал публикацию исследований вакцины. / Дутерте вызвался испытать на себе российскую вакцину от Covid-19, но передумал. / «Ситуация не располагает…»: Собянин отменил масштабные торжества в честь Дня города. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»