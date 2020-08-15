В пределах погрешности: суточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь превысил 5 тысяч

За минувшие сутки в России выявлен 5 061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах, что почти аналогично показателям предыдущих дней. Накануне прирост составил 5 065 человек, днем ранее – 5 057. По данным оперативного штаба, общее число заболевших достигло 917 884.

Умерли за сутки 119 пациентов, общее число погибших достигло 15 617. При этом выздоровели 6447 россиян, а за весь период наблюдений – 729 411.

Как и накануне, больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (695) и Санкт-Петербурге (162). Более ста заболевших зарегистрировано также в Свердловской (158), Московской (153) и Ростовской (128) областях.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (20 случаев), Москве (12) и Архангельской области (7).

Согласно обновленным данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается более 229 тысяч человек. За последние сутки проведено 318 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано свыше 32,2 млн исследований.

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. Лидерами этого «черного списка» стали США, Бразилия и Индия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.08.20

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