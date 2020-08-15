В России началось производство вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения РФ, которое цитирует «Интерфакс». В ведомстве уточнили, что препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи.

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отмечал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе.

Производиться разработанный в институте имени Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Предполагаемый объем выпуска около 1,5 млн доз вакцины в год.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в России зарегистрировано 5 061 новых случаев коронавируса. За весь период наблюдений covid-19 заболели 917 884 человек.

Москва, Светлана Антонова

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