Суточный прирост заболеваемости COVID-19 достиг апрельских минимумов

В России суточный прирос заболевших коронавирусом составил 4 969 случаев, что является минимальным показателем с апреля. Такие данные опубликовал сегодня оперативный штаб.

За сутки умерли 68 человек, еще 3 557 пациентов выздоровели. Всего на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных. Лечение продолжают 174 200 пациентов.

В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19. Погибло 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек. На втором месте антирейтинга по заболеваемости остается Санкт -Петербург, где зафиксировано 163 новых случая COVID-19. В московской области – 154, 150 – в Свердловской области, по 129 – в Ростовской области и Ставропольском крае, 123 – в Нижегородской области, 118 – в Иркутской области, 116 – в Красноярском крае, 103 – в Омской области, 102 – в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Напомним, накануне, 15 августа, прирост составил 5 061, 14 августа – 5 065 человек. Ранее минимальное значение отмечалось 10 августа, когда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тысяч.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.20

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