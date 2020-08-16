Официально: в России вакцина против коронавируса поступит в оборот через полтора месяца

Вакцина против коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот уже в октябре этого года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Гражданский оборот будет запущен параллельно (с пострегистрационными исследованиями), но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441 постановление правительства. Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», – цитирует его ТАСС.

Гинцбург отметил, что Россия намерена наращивать мощности производства, но пока точно сказать, сколько будет создано вакцин, сложно. «Цикл производства составляет минимум две недели, а с проверкой – еще больше. Корректней высчитывать мощность за месяц, но она сейчас изменится, потому что мы переходим на другие реакторы, благодаря тем деньгам, которые правительство дало по распоряжению президента, и мощность у нас увеличится в ближайшие полтора-два месяца в десять раз, – сказал глава Центра.

По его словам, в ближайшее время заработают еще 3-4 площадки по производству вакцины. «К декабрю они выйдут на мощность 4-5, а может немного больше млн доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны», – сказал он.

Стоит отметить, что согласно постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, первая зарегистрированная вакцина от коронавируса включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. «Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав», – отмечается документе, опубликованном сегодня на сайте правительства.

Как сообщал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от covid-19. Он также сообщил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Известно, что препарат будет производиться на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Предполагаемый объем выпуска около 1,5 млн доз вакцины в год.

Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Напомним, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Примечательно, что страны Запада обрушились с критикой на Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, заявил, что российская вакцина недостаточно проверена. Он подчеркнул, что в ситуации с разработкой вакцины речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.20

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