Китай хочет провести испытания вакцины от COVID-19 вместе с Россией

Китай планирует вместе с Россией провести совместные испытания первых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19. Ученый отметил, разработка вакцин в России идет очень высокими темпами, передает «Интерфакс».

Наньшань также добавил, что смертность от коронавируса в России находится на низком уровне, и российский опыт заслуживает изучения.

Как сообщал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от covid-19. Он также сообщил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Известно, что препарат будет производиться на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Предполагаемый объем выпуска около 1,5 млн доз вакцины в год.

Накануне, 15 августа, пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена.

Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Напомним, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Примечательно, что страны Запада обрушились с критикой на Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что российская вакцина недостаточно проверена. Он подчеркнул, что в ситуации с разработкой вакцины речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.08.20

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