ВОЗ призывала отказаться от карантина во время второй волны Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к миру с неожиданным призывом – не вводить более карантин из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Примечательно, что ранее в ВОЗ требовали обратного.

Человечество привыкло прислушиваться к рекомендациям ВОЗ, однако пандемия Covid-19 выявила среди них ряд сомнительных. Так, на фоне быстрого распространения инфекции нового типа в Китае ВОЗ рекомендовала отказаться от закрытия границ с Поднебесной, чтобы не провоцировать «неравенство».

Тем не менее, границы были закрыты, однако после того, как вирус получил широкое распространение по всему миру. После этого чиновники ВОЗ признали правильность решения о закрытии границ. После этого ВОЗ на протяжении месяцев твердили, что здоровым людям пользоваться медицинскими масками нет нужды. Когда было доказано обратное, организация выпустила рекомендации о необходимости обязательного ношения масок, но к тому моменту уже заразились миллионы, отмечает «Медикфорум».

Кроме того, ВОЗ продолжительное время советовала всем странам вводить жесткие карантинные меры, чтобы смягчить темпы развития пандемии. Теперь же главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости введения ограничительных мер при второй и всех последующих волнах Covid-19.

Теперь в ВОЗ выяснили, что экономические последствия карантинных мер значительно превосходят условный выигрыш в медицинском плане. Эксперты отмечают, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции – достаточные меры для предотвращения распространения Covid-19.

Брюссель, Иван Гридин

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