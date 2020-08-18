«Ждем доказательств существования вакцины от России»: ВОЗ заявила о новой фазе пандемии в Азии

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в который входят Россия и США, началась новая фаза пандемии коронавируса в результате распространения инфекции среди молодых людей от 20 до 40 лет. В связи с этим во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ждут кооперации с Россией, как первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касай заявил, что сейчас в странах АТР начинается «новая фаза пандемии». «Эпидемия меняется. Люди в возрасте 20, 30 40 лет все чаще способствуют ее распространению. Многие даже не подозревают, что заражены. Это увеличивает риск заражения более уязвимых категорий: пожилых людей, больных, нуждающихся в долгосрочном уходе, людей, живущих в густонаселенных районах, где нет должного обслуживания», – цитирует его слова Business Today.

Технический директор и советник по политике в области лекарственных средств ВОЗ Сокорро Эскаланте заявила, что ВОЗ координирует свои действия с Россией, «которая в этом месяце стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19». «Мы надеемся получить ответ в виде доказательств существования этой новой вакцины», – сказал она.

Как сообщал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Известно, что препарат будет производиться на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Предполагаемый объем выпуска около 1,5 млн доз вакцины в год.

15 августа пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена. Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Напомним, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Примечательно, что страны Запада обрушились с критикой на Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что российская вакцина недостаточно проверена. Он подчеркнул, что в ситуации с разработкой вакцины речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину.

Женева, Мария Вяткина

Женева. Другие новости 18.08.20

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