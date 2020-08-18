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NewDayNews.ru

Вторник, 18 августа 2020, 16:07 мск

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Ученые нашли связь между депрессией и тяжестью протекания Covid-19

Люди с психиатрическими заболеваниями, в том числе депрессией, заражаются коронавирусной инфекцией нового типа чаще, а сама болезнь протекает тяжелее. Такие выводы сделала международная группа ученых, которые проанализировали данные 50 тыс. британцев с различными психическими расстройствами.

Ранее было установлено, что Covid-19 способен вызывать различные неврологические и психические расстройства у переболевших. Теперь исследователи обнаружили обратную связь. Всего же ученые из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии изучили и сравнили данные о здоровье 421 тыс. человек.

Они выяснили, что психические проблемы приводят к изменению иммунных реакций. По словам врача-инфекциониста Елены Беловой, таким людям труднее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты. «Принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему», – пояснила врач.

Самым опасным расстройством в плане заражения, тяжелого течения и смерти при коронавирусе ученые признали депрессию, пишут «Известия».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.08.20

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