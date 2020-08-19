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Среда, 19 августа 2020, 10:00 мск

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Инфекционисты Японии предупредили о третьей и четвертой волне Covid-19

Фото: «Синьхуа»

Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, заявили участники съезда инфекционистов страны, который проходит в Токио. По словам председателя общества Кадзухиро Татэды, на сегодняшний день в Японии наблюдается самый разгар второй волны заражения Covid-19, а ситуация требует пристального наблюдения.

«И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», – цитирует эксперта телеканал NHK.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), в Японии выявлено 57,6 тыс. случаев заражения Covid-19. Коронавирус и вызванные им осложнения унесли жизни 1135 японцев. Полностью выздоровели почти 43 тыс. человек.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.08.20

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