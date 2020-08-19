В России увеличился суточный прирост заболевших Covid-19

За сутки в России лабораторно подтверждено 4 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1230 человек (25,5%) из этого числа заболевание протекает бессимптомно. Суточный прирост в среднем по России составил 0,5%.

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+691), Санкт-Петербурге (+162) и Московской области (+151). На четвертой строке антирейтинга находится Свердловская область (+147), а замыкает пятерку лидеров по числу новых случаев заражения Нижегородская область (+138).

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской, Смоленской областях, в Еврейской автономной области и в Чечне (0,2%). Чуть выше рост заболеваемости в Москве, Калужской, Брянской, Тамбовской, Тульской, Калининградской областях, в Забайкалье, Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии (0,3%).

Всего с начала вспышки в России диагноз «Covid-19» подтвердился у 937 321 человека в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки в РФ выписано по выздоровлению 6 795 человек, а за весь период – 749 423 человека. За день от коронавируса и вызванных им осложнений в России скончалось 117 человек, за весь период с начала распространения инфекции – 15 989 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 33,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 248 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222 601 человек.

По данным на 18 августа, за сутки в России было подтверждено 4748 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом суточный прирост числа заболевших увеличился незначительно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.08.20

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