Российскую вакцину от Covid-19 испытают на мексиканцах

Россия отправит в Мексику порядка 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Препарат был разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом рассказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, Москва и Мехико договорились, что препарат поступит в североамериканскую страну уже в сентябре. Эбрард назвал это «очень хорошей новостью», пишет El Universal. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что 19 августа у него состоялась встреча с российским послом в Мехико Виктором Коронелли. «Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы исследований, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике», – написал он в Twitter.

Пресс-секретарь российского дипломатического представительства Евгений Ненашкин в свою очередь сообщил ТАСС, что власти Мексики хотят общаться непосредственно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсуждать вакцину «Спутник V».

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на сегодняшний день в Мексике выявлено 537 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С данным показателем страна находится на седьмом месте в мире. В стране умерли 58,4 тыс. заболевших.

Мехико, Иван Гридин

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