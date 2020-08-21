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Пятница, 21 августа 2020, 12:23 мск

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Глава Молдавии готов протестировать на себе российскую вакцину от Covid-19

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что провел переговоры с представителями России о поставках в его страну разработанной в РФ вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Он также заявил, что готов первым испытать её действие на себе, чтобы развеять скептические настроения и опасения сограждан.

«Я даже готов рискнуть здоровьем, если будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову. Я готов предложить себя в качестве первого из молдавских граждан, чтобы протестировать эту вакцину на себе», – приводит слова лидера Молдавии RT. По словам президента, он очень надеется, что возможность протестировать вакцину появится в ближайшие недели.

Кишинев, Иван Гридин

Кишинев. Другие новости 21.08.20

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