Минздрав получил документы на право массового тестирования вакцины от Covid-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выдал все необходимые документы для получения разрешения на проведение финального этапа исследований вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ряд зарубежных стран проявляют большую заинтересованность в приобретении вакцины российской разработки. Кроме того, некоторые из них заявляют о готовности наладить ее производство на своей территории, передает ТАСС.

Предполагается, что набор добровольцев для участия в пострегистрационном этапе исследований антикоронавирусной вакцины стартует на следующей неделе. Ранее Глава Центра Гамлеи Александр Гинцбург рассказал, что в третьем этапе исследования вакцины будут задействованы порядка 40 тыс. добровольцев.

Как писал «Новый День», зарегистрированный 11 августа препарат «Спутник V» российского производства стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.08.20

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