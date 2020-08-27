За минувшие сутки в России выявлено 4 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, у 1114 человек (23,6%) заболевание протекает бессимптомно. Нарастающим итогом выявлено 975576 случаев заражения коронавирусом, а суточный прирост составил 0,5%.

Больше всего заболевших за день выявлено в Москве (+637 человек), Санкт-Петербурге (+184), в Подмосковье (+148), Нижегородской (+134) и Ростовской (+128) областях. Примечательно, что Москва и Московская область оказались в числе регионов с наименьшим суточным приростом, который составил 0,2%.

Суточный прирост заболевших Covid-19 в РФ вновь пошёл вверх

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 411 человек, а за весь период с начала заболеваемости – 792 561 человек. За последний день от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в России умер 121 пациент, а за весь период – 16 804.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 295 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 211 410 человек.

По данным на 26 августа, в России за сутки выявили 4676 заболевших Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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