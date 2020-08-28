Вакцина «Вектора» от Covid-19 пройдет ускоренную регистрацию

Исследователи новосибирского научного центра «Вектор», которые ведут разработку второй по счету в России вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, считают, что она может пройти регистрацию по ускоренной программе. Об этом в эфире «России 24» рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

На сегодняшний день вакцина «Вектора» проходит второй этап клинических испытаний. Его завершение намечено на сентябрь. На данный момент каких-либо осложнений у добровольцев, участвующих в тестах, не выявлено. О том, когда она будет и будет ли запущена в массовое производство, пока официальной информации нет, впрочем, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что вакцина «Вектора» будет надежной и эффективной.

Отметим, что первая в мире вакцина от Covid-19 прошла регистрацию в августе и получила название «Спутник-V». Ее разработка велась специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что препарат уже начал поступать в гражданский оборот, а Владимир Путин рассказал, что его дочь уже прошла вакцинацию и перенесла ее хорошо.

Многие страны ведут разработку собственных вакцин от коронавируса. Так власти Японии намерены обеспечить вакциной всех жителей страны до середины 2021 года, пишет газета «Иомиури». Однако, по данным издания, вакцина будет импортной. Токио уже заключил контракты на поставку 240 млн доз экспериментальных вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca и американской Pfizer. Кроме того, японцы ведут переговоры еще с пятью иностранными компаниями.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 28.08.20

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