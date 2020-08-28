Число вылечившихся от Covid-19 россиян за сутки превысило заболевших на 1076

За сутки в России удалось выявить 4 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, из их числа симптомы отсутствуют у 1 103 человек (22,8%). Нарастающим итогом зарегистрировано 980 405 случаев, а суточный прирост составил 0,5%.

В пятерку субъектов Федерации с наибольшим числом новых случаев инфицирования Covid-19 вошли: Москва (+654), Санкт-Петербург (+187), Подмосковье (+150), Нижегородская (+133) и Ростовская (+132) области. В число субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Ненецкий автономный округ (0%), Московская область и Чечня (0,2%).

За день в России выписано по выздоровлению 5 905 человек, а за весь период – 798 466 человека. За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений в стране скончалось 110 человек, а с момента начала вспышки – 16 914 человек.

За все время проведено более 35,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 327 тыс. – за последние сутки, отметили в Роспотребнадзоре. Под медицинским наблюдением остаются 209 437 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.20

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