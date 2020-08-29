Рост заболеваемости коронавирусом в РФ остался на прежнем уровне

За последние сутки в России удалось выявить 4 941 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 1269 (25,7%) были бессимптомными. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за день рост уровня заражения, как и вчера, 28 августа, составил 0,5%.

Больше всего случаев заражения медики подтвердили в Москве (+677), Санкт-Петербурге (+189) и Подмосковье (+163), а также в Нижегородской (+145) и Ростовской (+145) областях.

Меньше всего новых случаев зарегистрировали Московской области и Чечне. Там суточный прирост составил 0,2%. Особенно отличилась Чукотка – ни одного нового случая. С начала вспышки распространения инфекции в России зафиксировали 985 346 случаев заражения.

За вчерашний день из больниц выписали 5 917 бывших пациентов с Covid-19, а за все время – 804 383 человека. За сутки от коронавируса и вызванных им инфекций скончался 111 человек, а за весь период – 17 025.

По данным Роспотребнадзора, с момента старта заболеваемости в РФ проведено более 36 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. 662 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.20

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