Суточная прибавка новых случаев Covid-19 в России продолжила рост

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 4 993 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 отметили, что у 1360 человек из их числа (27,2%) заболевание протекает бессимптомно, а суточный прирост составил 0,5%. Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших, как и прежде, выявлено в Москве (+685). За столицей следуют Санкт-Петербург (+188) и Подмосковье (+146). Замыкают пятерку лидеров антирейтинга Нижегородская область (+138) и Калмыкия (+132).

В Ненецком и Чукотском автономных округах за день не было выявлено ни одного случая заражения Covid-19. Низкий суточный прирост зафиксирован в Московской и Смоленской областях, а также в Чечне – 0,2%.

За сутки по выздоровлению в России выписано 2 405 человек, а за все время с начала вспышки коронавирусной инфекции – 809 387 человек. От Covid-19 и вызванных им осложнений за день скончалось 83 пациента, а за весь период – 17 176 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время в стране проведено свыше 36,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 269 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 211 940 человек.

Отметим, что 30 августа в России было выявлено 4 980 новых случаев Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.20

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