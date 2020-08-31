российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 августа 2020, 11:18 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Суточная прибавка новых случаев Covid-19 в России продолжила рост

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 4 993 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 отметили, что у 1360 человек из их числа (27,2%) заболевание протекает бессимптомно, а суточный прирост составил 0,5%. Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 995 319 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших, как и прежде, выявлено в Москве (+685). За столицей следуют Санкт-Петербург (+188) и Подмосковье (+146). Замыкают пятерку лидеров антирейтинга Нижегородская область (+138) и Калмыкия (+132).

В Ненецком и Чукотском автономных округах за день не было выявлено ни одного случая заражения Covid-19. Низкий суточный прирост зафиксирован в Московской и Смоленской областях, а также в Чечне – 0,2%.

Суточная прибавка новых случаев Covid-19 в России продолжила рост

За сутки по выздоровлению в России выписано 2 405 человек, а за все время с начала вспышки коронавирусной инфекции – 809 387 человек. От Covid-19 и вызванных им осложнений за день скончалось 83 пациента, а за весь период – 17 176 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время в стране проведено свыше 36,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 269 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 211 940 человек.

Отметим, что 30 августа в России было выявлено 4 980 новых случаев Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.20

В Свердловской области – 119 новых случаев коронавируса. / В Крыму выявили еще несколько десятков инфицированных коронавирусом. / В Индонезии выявили более заразный штамм Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Индонезии выявили более заразный штамм Covid-19

В Хабаровском крае отменяют почти все ограничения, введенные из-за Covid-19

Великобритания компенсирует потери от пандемии рекордным повышением налогов

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России пошел вверх

Путин объявил 1 сентября началом очного учебного года

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ остался на прежнем уровне

В госдуме призвали на время запретить караоке

Число вылечившихся от Covid-19 россиян за сутки превысило заболевших на 1076

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Кавказ, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,