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Вторник, 8 сентября 2020, 09:32 мск

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Глава ВОЗ предупредил о рисках новых пандемий

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: twitter.com/WHO

Мир должен извлечь уроки из ситуации с Covid-19 и подготовиться к новым пандемиям. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе очередного брифинга в Женеве.

Он призвал вкладывать деньги в медицину и выявление новых инфекционных заболеваний, так как здравоохранение является основой для социальной, экономической и политической стабильности. «Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас», – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам позитивную динамику в вопросе борьбы с распространением Covid-19 показывают те страны, где состоялась подготовительная работа после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других высокозаразных заболеваний.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 08.09.20

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