В ВОЗ заявили о новом рекорде по числу заболевших Covid-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала самых большой суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации. Так, положительные тесты на Covid-19 за день сдали почти 307 930 человек.

В ВОЗ уточнили, что предыдущий рекорд был установлен 6 сентября, когда выявили 306 857 заболевших. На сегодняшний день с момента вспышки коронавирусной инфекции в мире зафиксировано более 28,5 млн случаев заражения Covid-19. От инфекции и вызванных ей осложнений во всем мире умерло 917 417 пациентов.

Как писал «Новый День», глава Минздрава РФ Михаил Мурашко связал рост заболеваемости в ряде российских регионов с завершением периода летних отпусков. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 13 сентября число случаев Covid-19 в России за сутки выросло на 5449, а суточный прирост в среднем по стране составил 0,5%. 94 пациента скончались. Примерно у четверти заболевших симптомы отсутствуют. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 14.09.20

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