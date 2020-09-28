Китай планирует выпустить в продажу вакцину от Covid-19 до конца года

Власти Китая рассчитывают, что разработанная в Поднебесной вакцина от коронавирусной инфекции нового типа поступит в продажу до конца текущего года, сообщает РИА «Новости». В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР рассказали, что уже четыре препарата получили право на проведение клинических испытаний.

Помимо этого, еще нескольким вакцинам было разрешено начать первую и вторую фазы испытаний. «Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года», – подчеркнули в Пекине.

Как писал «Новый День», Россия уже участвует в клинических испытаниях разработанной китайскими учеными вакцины от Covid-19. Первой группе добровольцев из России ввели вакцину в середине сентября. Препарат Ad5-nCoV создан совместными усилиями специалистов CanSino Biologics Inc. Пекинского института биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

Вакцинация россиян состоялась в рамках третьей фазы испытаний препарата Ad5-nCoV. После введения вакцины все россияне чувствуют себя хорошо, а жалоб на нежелательные явления не было. За их состоянием медики будут следить на протяжении 28 дней.

Китайскую вакцину решено опробовать на 40 тыс добровольцах для ее дальнейшей регистрации. Разработанный китайскими учеными препарат планируется производить в Подмосковье.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 28.09.20

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