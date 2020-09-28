Эксперт заявил о причастности США к разработке коронавируса

Глава Евразийского Аналитического клуба Николай Мендкович заявил о наличии у него доказательств того, что коронавирус нового типа является разработкой США. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает Discover24.

По его словам, эксперименты по созданию аналогичного возбудителя проводились по инициативе американцев в лабораториях, расположенных в Казахстане, еще в 2017 году. Мендкович уверен, что коронавирусы, переносчиками которых являются летучие мыши, понадобились США для бактериологической войны с КНР.

Эксперт утверждает, что американский департамент обороны 3 года назад финансировал проект «KZ-33», в рамках которого проводились исследования на летучих мышах. Мендкович также заявил, что Казахстан выбрали в качестве места проведения, благодаря его близости к Китаю. Американцы якобы обнаружили в одной из пещер Казахстана зараженных коронавирусом мышей, после чего организовали исследования в этой стране.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.20

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