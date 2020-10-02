К поиску больных Covid-19 в российских аэропортах привлекут собак

Российские кинологи приступили к обучению 15 собак породы шалайка на выявление людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Собаке смогут отыскивать инфицированных в аэропортах.

«У нас есть план-график, работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал, и 15 собак кинологического центра начали работать по этому направлению», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

Как писал «Новый День», собаки уже приступили к поиску заболевших Covid-19 в аэропорту Хельсинки. Они обнаруживают инфицированного человека сразу же, в то время, как на лабораторные исследования на наличие Covid-19 уходит до нескольких дней. Об этом сообщает пресс-служба компании Finavia.

«Пилотный проект, который начнется во вторник, является первым в своем роде в мире. Ни один другой аэропорт не пытался использовать собак для обнаружения Covid-19 у пассажиров. Это может стать еще одним шагом к победе над коронавирусом», – сказала Улла Леттижефф, директор аэропорта Хельсинки-Вантаа.

По словам сотрудников ветеринарного факультета Хельсинкского университета, собаки способны обнаруживать коронавирус почти со 100% эффективностью даже за несколько дней до появления симптомов у заразившегося человека. Существующие тесты в свою очередь зачастую эффективны только непосредственно перед или при появлении симптомов.

Собаки не будут обнюхивать непосредственно пассажиров. Прибывающих в страну иностранцев попросят стереть с кожи контрольный образец, который затем обнюхают собаки. Всего на службу в аэропорт Хельсинки прибыли четыре собаки. Они буду работать посменно. «Собакам иногда нужно отдыхать. Когда две работают, две другие отдыхают», – пояснила Сусанна Паавилайнен, исполнительный директор компании по дрессировке собак WiseNoseRy.

Отметим, что одним из проверяющих стал восьмилетний пёс Кесси из Испании. Он также обучен распознавать онкологические заболевания.

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