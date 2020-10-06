В Роспотребнадзоре назвали неспособную заболеть Covid-19 группу людей

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией нового типа, заявили специалисты Роспортебнадзора. В ведомстве отметили, что этому способствует врожденная мутация в гене, который кодирует белок ACE2.

Именно его коронавирус использует для проникновения внутрь клетки дыхательных путей. Специалисты отмечают, что выявление генетических вариантов позволит выделить как тех, кто наиболее подвержен риску тяжелого течения Covid-19, так и тех, кто не способен заразиться, передает ТАСС.

Как писал «Новый День», ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что антитела в организме переболевшего Covid-19 человека сохраняются полгода. После этого возрастает риск повторного заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По его словам, количество специфических антител начинает снижаться в крови уже через три-четыре месяца. «А к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген», – сказал вирусолог.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.20

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