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Четверг, 29 октября 2020, 09:38 мск

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У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Фото: Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора выявили, что летучие мыши, обитающие в России, переносят коронавирусы. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Исследование по обнаружению коронавирусов у летучих мышей стартовало в конце августа, пишет РИА «Новости». Цель проекта – оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены «заодно», – рассказала Сперанская.

По ее словам, не только летучие мыши представляют опасность, в этом плане они не страшнее других диких животных, например, лисиц или ежей. Чтобы избежать риска инфицирования, достаточно не трогать летучих мышей и не разорять их места обитания.

Москва, Зоя Осколкова

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