Российский миллиардер дал Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Российский бизнесмен Алишер Усманов передал властям итальянского острова Сардиния 500 тысяч евро. Эти деньги должны быть направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Полмиллиона евро уже поступили в казну региона, сообщает итальянская газета L'Unione Sarda. Усманов отметил, что около 30 лет отдыхает на Сардинии. Миллиардер поблагодарил жителей за теплый прием.

«Мой скромный вклад – меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии. От всей души отдаю еще 500 тысяч на помощь правительству Сардинии в этом благородном деле», – говорится в письме, отправленном Усмановым.

Это второй транш, перечисленный бизнесменом. Первый раз он помогал региону деньгами в самом начале пандемии. Усманов является почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.

Ранее миллиардер жертвовал 10 млн долларов в рамках помощи в борьбе с Covid-19 Узбекистану. Кроме того, холдинг USM сообщал, что направит 2 млрд рублей на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Рим, Зоя Осколкова

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