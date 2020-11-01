Люди в очках в пять раз реже заражаются Covid-19

Исследования китайских ученых показали, что носящие очки люди значительно реже заражаются коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, выступая на форуме OpenBio.

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются Covid-19 в пять раз реже», – цитирует слова ученого «РГ». Он отметил, что в Китае ситуация стала очевидной из-за того, что более 80% людей с плохим зрением предпочитают очки контактным линзам. «Пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», – рассказал ученый.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.20

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