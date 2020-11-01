В России установлен очередной рекорд по заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусной инфекций в 85 регионах. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 4640 человек (24,9%) из числа зараженных за день заболевание протекает без симптомов. В итоге на сегодняшний день в России зафиксирован 1 636 781 случай коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 1,2%.

Больше всего заболевших за сутки обнаружили в Москве (+5261), Санкт-Петербурге (+896), Подмосковье (+545), Нижегородской (+394) и Архангельской (+365) областях. Наименьший суточный прирост выявлен в Чечне, Татарстане и Дагестане. Он составил 0,5%.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 10 259 человек, а за весь период 1 225 673 человека.

За минувший день от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 245 пациентов. Больше всего их оказалось в Москве (52), Санкт-Петербурге (29), Нижегородской (13) и Ростовской (11) областях, а также в Удмуртии (10). За весь период от коронавируса в России умерло 28 235 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 389 тыс. 660 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.20

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