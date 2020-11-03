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Вторник, 3 ноября 2020, 09:08 мск

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В Роспотребнадзоре рассказали об опасности лифтов

В Роспотребназоре предупредили о риске заражения коронавирусной инфекцией нового типа в лифте, если до этого в нем проехал больной. В ведомстве пояснили, что помещение очень маленькое и практически не проветривается, потому угроза заражения повышается. Об этом рассказал эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии «Роспотребнадзора» Милаих Лебедев.

«Аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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