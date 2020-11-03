В США указали на риски смерти в связи с Covid-19 на фоне беременности

Беременные женщины подвержены повышенному риску смерти от коронавирусной инфекции нового типа. Он вдвое выше, считают ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. «Беременные женщины с коронавирусной инфекцией подвергаются повышенному риску тяжелого течения заболевания и преждевременных родов», – указано в исследовании.

The Washington Post пишет, что в исследовании приняли участие 19,6 тыс. беременных женщин. Зафиксировано 33 смертельных случая, что составляет 0,2%. Среди небеременных уровень смертности оказался в два раза ниже – 0,1%.

Также установлено, что 1,1% беременных попали в реанимацию, при том что на долю небеременных пришлось только 0,4% женщин. Из числа беременных женщин к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказались подключены 0,3%, а среди остальных – 0,1%.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.11.20

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